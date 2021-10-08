Це буде їхній кінець, – у DEJURE пояснили, чому Феміда боїться судової реформи

На порядку денному ворога – зруйнувати судову реформу. Цього разу він вирішив діяти тонше – зробити це через Верховний Суд руками суддів, нібито щоб була легітимність.

Судді-корупціонери просто дуже бояться цієї реформи. Про це в ефірі 24 каналу сказав голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Жернаков: Бояться реформу як вогню

За його словами, судді знають, що щойно незалежні міжнародні експерти візьмуться за реформування Вищої ради правосуддя, з неї викинуть всіх, хто роками паплюжив судову систему та зберігав корупціонерів на своїх місцях.

Тому вони бояться сильно, як вогню, цю реформу. Якщо вона втілиться – це буде їхній кінець,

– наголосив Жернаков.

Він пояснив, що саме тому вони вирішили звернутися до Конституційного Суду. Водночас у КСУ сидять вже інші судді, які також мають конфлікт інтересів. Там вже готові цю реформу скасовувати і, найімовірніше, скасують.

Яка проблема реформи

У DEJURE відзначають, що зараз єдиний, хто може виправити ситуацію, це Зеленський. Адже на ньому – повна політична відповідальність за успіх реформи.

В реформі 2016 року, як розповів Жернаков, одна з хороших речей, яка була передбачена, це рішення про участь у конкурсі до Верховного Суду, за результатами якого може бути оскарження лише з процесуальних підстав.

Зрозуміло, що старі суди скасують будь-які нові потуги, якщо їм дати таку можливість. Проблема теперішньої реформи полягає в тому, що надто багато повноважень у провадженні цієї реформи щодо фактично заміни суддів в оновленні суддівського корпусу надали самим суддям, яких намагаємось замінити. Михайло Жернаков Голова правління DEJURE

"Тим самим бандитам, яких ми хочемо викинути із системи, дали всі важелі впливу для впровадження цього закону в життя. А потім дивуємось, чому бандити не хочуть самі себе закривати в тюрми чи, принаймні, звільняти з посад", – зазначив Жернаков.

Блокування судової реформи: основне

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ з проханням перевірити на конституційність судову реформу президента. За таке звернення проголосували 129 учасників пленуму, проти – лише 15.

Серед тих, хто підтримав це рішення й голова Верховного Суду Валентина Данішевська. Спочатку судді хотіли голосувати у закритому режимі, однак більша частина з них була проти.

Судді бачать порушення Конституції у частині формування Етичної ради при Вищій раді правосуддя. А саме – що до неї мають увійти незалежні міжнародні експерти з вирішальним правом голосу.

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