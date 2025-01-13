У Трампа озвучили "найчіткіше уявлення про план завершення війни" і його перші кроки: аналіз FT

Трамп ще не вступив на посаду президента США і не зробив перших заяв як офіційна особа. Тож існує дуже багато припущень стосовно його плану щодо України.

Журналісти вважають заяви Волца такими, які дають дуже чітке уявлення про майбутні кроки нової адміністрації. Фактично Волц озвучив план Трампа із завершення війни в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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ЗМІ проаналізували заяви Волца про Україну

У дев'ятихвилинному інтерв'ю ABC News майбутній радник Трампа з нацбезпеки висловився про Крим у тому ключі, що Україна навряд чи поверне півострів собі військовим чином. Як і інші окуповані території. Мовляв, слід визнати реальність: війна закінчиться дипломатичним шляхом.

Волц не відкидає потребу контактувати з Росією. Ба більше, говорить, що слід установити діалог з Москвою. Доки зустріч Трампа та Путіна готують, пропонує почати з телефонної розмови. Вона може відбутися вже найближчими тижнями – чи навіть днями.

Щоб всадити Путіна за стіл перемовин, пропонують зняти обмеження на далекобійні удари. І запровадити енергетичні санкції.

Натомість Україна має стабілізувати лінію фронту перед початком переговорів. Для цього проситимуть Київ знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Якщо українці звернулися до всього світу з проханням підтримати демократію, то і нам потрібно, щоб вони підтримали демократію. І вони, безумовно, хоробро боролися, і вони, безумовно, зайняли дуже благородну і жорстку позицію. Але нам потрібно розв'язати проблему нестачі кадрів. Ідеться не лише про боєприпаси, амуніцію чи виписування більшої кількості чеків. Ідеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду,

– висловився Волц.

Таким чином, нова адміністрація США прагне підштовхнути Київ до зниження віку мобілізації. Тим часом Вашингтон хоче прямих переговорів із Москвою. Та не відомо, як у Києві сприймуть такі заяви. Адже вони покладають на Україну тягар додаткових жертв без жодних обіцянок додаткової допомоги.