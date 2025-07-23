Це була б загроза для України: Сирський назвав ще одне досягнення операції на Курщині

У серпні минулого року Сили оборони провели унікальну операцію у Курській області. Головнокомандувач ЗСУ назвав ще одне її неочевидне досягнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Олександра Сирського для The Wassington Post.

Які наслідки Курської операції?

За словами головнокомандувача, за минулий рік приблизно третина російських керованих авіабомб (КАБів) була використана в Курській області, а не в Україні.

Водночас Курська операція ознаменувалася і появою оптоволоконних дронів. Вони з'явилися саме на Курщині, а не на сході України. Така ж ситуація і з північнокорейськими солдатами, яких зараз може бути близько 20 000 у регіоні. Досі вони не брали участі в бойових завданнях в Україні.