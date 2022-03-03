Це була гаряча ніч, їх загинуло найбільше за всі дні, – Арестович про втрати ворога
3 березня 2022 , 12:50Читать новость на русском
За перший тиждень війни в Україні агресор втратив близько 9 тисяч окупантів. Минулої ночі загинуло найбільше.
Про це під час брифінгу повідомив Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.
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Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі,
– наголосив Арестович.
Інші втрати ворога:
- танків ‒ 217 одиниць;
- ББМ ‒ 900 одиниць;
- артилерійських систем – 90;
- РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;
- засоби ППО – 11;
- літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);
- гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 374;
- легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
- цистерн з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
Брифінг Арестовича: дивіться відео