Це була гаряча ніч, їх загинуло найбільше за всі дні, – Арестович про втрати ворога

3 березня 2022 , 12:50
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За перший тиждень війни в Україні агресор втратив близько 9 тисяч окупантів. Минулої ночі загинуло найбільше.

Про це під час брифінгу повідомив Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

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Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі,
– наголосив Арестович.

Інші втрати ворога:

  • танків ‒ 217 одиниць;
  • ББМ ‒ 900 одиниць;
  • артилерійських систем – 90;
  • РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;
  • засоби ППО – 11;
  • літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);
  • гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки – 374;
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
  • цистерн з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Брифінг Арестовича: дивіться відео

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Автор: Юлія Поскробок