Це було тупо та безвідповідально, – Зеленський про те, що Україна віддала ядерну зброю

Володимир Зеленський вважає, що Україні не треба було віддавати свою ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум. За словами президента, це було абсолютно безвідповідальне рішення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі.

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Що сказав Зеленський про ядерну зброю і Будапештський меморандум

Володимир Зеленський зазначив, що мав зустрічі з президентом Дональдом Трампом, де вони говорили і про Будапештський меморандум, і про НАТО, і для чого Україні Альянс, і чому наша держава тримається за гарантії безпеки тощо.

"І ми говорили в деталях про Нормандський формат, про ті часи, 2019 рік, коли Путін дає слово, а потім його не тримає. І мені здається, це найголовніше, коли ти думаєш домовлятися, якщо інша сторона не тримає слово, і його порушує і дуже часто, то тобі треба виняткові умови для неповернення війни", – пояснив президент.

Окрім того, український лідер наголосив, що говорив з Дональдом Трампом і про Будапештський меморандум, і американський лідер чув його позицію.

Моя позиція, напевно, відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було вчиняти ні з Україною, ні з Європою, тому що Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую, треба було віддавати, або не треба. На мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали,

– зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що навіть якщо на той час політика Америки та Росії були об’єднані, і вони примусили Україну віддавати ядерну зброю, то, за словами Зеленського, це було, як мінімум, небезпечно поміняти такий тип зброї – ні на що.

"Треба було обміняти на реальні гарантії безпеки, а тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, то і сьогодні це тільки НАТО, для нас в мирний час це НАТО, а в час війни ми розуміємо – це сильна армія. Тобто якби я і міняв ядерну зброю, то поміняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, попри його велич, територію, армію", – наголосив Володимир Зеленський.