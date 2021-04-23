Це був тролінг від Зеленського та удар нижче пояса, – Огризко про запрошення Путіна на Донбас

Володимир Путін таки відреагував на пропозицію Володимира Зеленського про зустріч. Однак заявив, що на Донбас не поїде.

Цим запрошенням команда президента вирішила "потролити" главу Кремля. Таку думку висловив український дипломат Володимир Огризко.

Увага Реакція Зеленського на "запрошення" Путіна обов'язково буде, – Мендель

Про відповідь Путіна на запрошення Зеленського

"Я не знаю, хто радив Зеленському запрошувати його на окупований Донбас, але я вважаю, що це був суцільний тролінг", – сказав він.

Він пояснив, що Путін не виходить зі свого бункера, аж раптом йому запропонували поїхати на Донбас – де немає захисту і стріляють.

Це було ударом нижче пояса. Тому й така зверхня та нахабна відповідь,

– пояснив Огризко.

Про відвід військ

Огризко зазначив, що головна проблема у Путіна полягає в тому, що він любить привертати до себе увагу. "Коли його ігнорують – це, безумовно, для нього неприйнятна річ", – додав він.

"Тож йому хочеться підняти власний рейтинг до лідерів світу. Це економічно та політично неможливо зробити – його всі засуджують", – наголосив дипломат.

Відтак, для цього, щоби про нього нарешті заговорили й почали звертатися – йому треба було зробити провокацію. Це він і здійснив, коли спершу пригнав війська до кордону України, а потім їх відвів.

"Тепер він отримав те, що хотів – Байден до нього подзвонив і запропонував переговори. Цього йому достатньо", – пояснив Огризко.

розслідувачі виявили:

ще щонайменше на пів року залишиться на полігоні "Погоново".

У міноборони Росії 22 квітня заявили, що починають повертати свої війська на місця їхньої постійної дислокації. Уже наступного дня військові справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму. Втім,

Огризко про звернення Зеленського до Путіна: дивіться відео

Що передувало зверненню Зеленського