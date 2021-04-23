Це був тролінг від Зеленського та удар нижче пояса, – Огризко про запрошення Путіна на Донбас

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Володимир Путін таки відреагував на пропозицію Володимира Зеленського про зустріч. Однак заявив, що на Донбас не поїде.

Джерело:

24 канал

Цим запрошенням команда президента вирішила "потролити" главу Кремля. Таку думку висловив український дипломат Володимир Огризко.

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Про відповідь Путіна на запрошення Зеленського

"Я не знаю, хто радив Зеленському запрошувати його на окупований Донбас, але я вважаю, що це був суцільний тролінг", – сказав він.

Він пояснив, що Путін не виходить зі свого бункера, аж раптом йому запропонували поїхати на Донбас – де немає захисту і стріляють.

Це було ударом нижче пояса. Тому й така зверхня та нахабна відповідь,
– пояснив Огризко.

Про відвід військ

Огризко зазначив, що головна проблема у Путіна полягає в тому, що він любить привертати до себе увагу. "Коли його ігнорують – це, безумовно, для нього неприйнятна річ", – додав він.

"Тож йому хочеться підняти власний рейтинг до лідерів світу. Це економічно та політично неможливо зробити – його всі засуджують", – наголосив дипломат.

Відтак, для цього, щоби про нього нарешті заговорили й почали звертатися – йому треба було зробити провокацію. Це він і здійснив, коли спершу пригнав війська до кордону України, а потім їх відвів.

"Тепер він отримав те, що хотів – Байден до нього подзвонив і запропонував переговори. Цього йому достатньо", – пояснив Огризко.

Увага! У міноборони Росії 22 квітня заявили, що починають повертати свої війська на місця їхньої постійної дислокації. Уже наступного дня військові справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму. Втім,  розслідувачі виявили: техніка 41 армії ще щонайменше на пів року залишиться на полігоні "Погоново".

Огризко про звернення Зеленського до Путіна: дивіться відео

Що передувало зверненню Зеленського

  • 20 квітня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
  • Президент сказав, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати.
  • На заяву Зеленського відреагував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков: "Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне".
  • 22 квітня Путін відповів, що про Донбас варто говорити з бойовиками на окупованій Росією частині Донбасу. Якщо ж Зеленський хоче поговорити про розвиток двосторонніх відносин "Україна – Росія", то йому варто приїхати у Москву.