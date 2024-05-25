Це черговий прояв російського божевілля, - Зеленський про удар росіян по гіпермаркету в Харкові

Володимир Зеленський 25 травня опублікував традиційне вечірнє звернення. У ньому він відреагував на цинічний удар росіян по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Повідомляється, що всередині "Епіцентру" під час удару перебувало близько 200 людей. Наразі відомо про перших загиблих, є поранені, а також зниклі безвісти. Зокрема, на зв'язок не виходять 15 працівників гіпермаркету.

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський повідомив, що прямо перед записом звернення були перші доповіді щодо Харкова – удару по цивільному об'єкту, будівельному гіпермаркету.

Один з найбільших центрів – всередині було багато працівників та відвідувачів. Зараз пожежа на всій території. Туди прибули всі необхідні служби: ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. Всі борються за кожне життя,

– сказав президент.