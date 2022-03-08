Це – чисте зло, – США про обстріл Росією гуманітарних коридорів

Російські військові продовжують порушувати всі норми міжнародного права. Загарбники обстрілюють мирних мешканців і гуманітарні коридори.

У Сполучених Штатах вже засудили такі дії окупантів. Про це повідомив заявив очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 7 березня.

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У суботу та неділю Росія погодилася відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, але потім розбомбила виїзну дорогу якраз в той момент, коли мирні жителі виїжджали. Це – чисте зло,

– сказав дипломат.

Американський посол також назвав "верхом цинізму" зроблену Росією пропозицію щодо того, аби українці рятувалися від російської агресії, вирушаючи гуманітарними коридорами до держави-терориста.

Росіяни обстріляли гуманітарний коридор

У Маріуполі 6 березня повинен був запрацювати гуманітарний коридор.

Проте, цього не сталося, бо загарбники вкотре порушили всі домовленості.

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