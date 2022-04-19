Це дозволить Росії лише загоїти рани, – політолог про зняття санкцій після "затишшя" в Україні

Санкції, які зараз наклали на Росію – на виснаження. Соціально-економічний стан Росії погіршується щотижня та щомісяця

Про це розповів у ефірі 24 каналу політолог Олексій Мінаков. Він також додав, що попри зникнення товарів з полиць та чималого росту цін – росіяни свято вірять, що заживуть тільки краще.

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І позитив сьогоднішніх обмежень у тому, що вони не дозволять Путіну вести війни у майбутньому, бо на країну чекає крах – вже зараз бачимо проблеми ВПК,

– розповідає політолог.

Як зазначає експерт, всі сучасні види озброєння потребують якісної електроніки, якої вже зараз нема в Росії. А через декілька місяців кожен росіянин відчує дію санкцій і тоді почнуться питання.

Я дуже сподіваюсь, що коли настане "затишшя" конфлікту України та Росії, санкції не зніматимуть, адже це дозволить ворогу лише загоїти рани і накопичити новий потенціал для агресії,

– застерігає Мінаков.

Тим паче, після всіх звірств росіян в українських містах, у світових лідерів є повне право зберігати ці обмеження надалі, додає політолог.

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