Це дуже по-пригожинськи, – російський журналіст про пікантну посилку для Сімоньян

Напередодні Маргаріта Сміоньян отримала загадкову посилку від аноніма. Пропагандистка розхвилювалася, що всередині може бути вибухівка, натомість в коробці виявилася секс-іграшка.

Надіслати пікантний подарунок Сімоньян міг хто завгодно. До прикладу, Євген Пригожин. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський.

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В'язниця – головна тема в суспільстві

По-перше, це дуже по-пригожинськи. У очільника ПВК "Вагнера" хвороблива фіксація на темі сексу у тому сенсі, в якому його розуміють "на зоні" як спосіб приниження, насилля та впливу на людей, щоб підпорядкувати собі. Не у нормальному людському сенсі, стверджує журналіст, а вибудовуванні кастової свідомості та насильницького ставлення одних до інших.

Існує лише той "хто" і той "кого". І той "кого" завжди має підпорядковувати тому "хто". Жодні інші варіанти взаємовідносин не сприймаються. Це дуже дивно і дуже архаїчно,

– сказав Олевський.

Крім того, сьогодні тюрма – одна з головних тем російського суспільства. Люди бояться в'язниці, люди готуються до вязниці, люди сидять у в'язницях. Як підкреслив Олевський, сьогодні ув'язнення – дуже ймовірна перспектива для будь-якої людини. Крім, звісно ж, смерті в окопі.

Тому ставлення до теми сексу у зневажливому архаїчному уявленні рвонуло у масову культуру. Можливо, Маргариті Сімоньян дісталося за інерцією,

– вважає журналіст.

А, можливо, і справді Пригожин, який зациклений на цій темі. Він – яскравий представник цієї тюремної архаїчної системи взаємовідносин. Пригожин її експлуатує і йому здається, що люди, які його слухають, мають відчувати, що він дуже близький до народу.

"Не знаю, чи знає він щось про російський народ. Можливо, я нічого про нього не знаю, а він – знає", – припустив опозиційний журналіст.

Цілком можливо, що Сімоньян посувають. Взагалі з пропагандистами на екранах, акцентував Олевський, невдовзі будуть серйозні проблеми. Річ у тім, що вони надто багато наговорити того, що не справдилося.

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