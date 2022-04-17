Це дуже складна процедура, – чи є в Путіна "ядерна кнопка" і як вона працює

Путін може обрати будь-яке місто і завдати удару, наприклад, ракетним комплексом "Точка-У", щоб просто посіяти паніку. Але в умовах застосування ядерної зброї ми про це дізнаємось лише згодом.

Річ у тім, що такий вид зброї має один з вражаючих чинників – електромагнітне випромінювання, яке виводить з ладу будь-який електронний прилад. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Увага Якщо Путін почне підготовку до ядерного удару – супутники зафіксують це, – експрацівник СБУ

І в районі застосування ядерної зброї не буде ні зв'язку, ні жодних засобів інформації, нічого.

"Це буде інформаційна пустеля. Наслідки будуть відомі потім", – зазначив Жданов.

Механізм запуску ядерної зброї

Є ще одна особливість, як наголосив експерт, у Путіна немає жодної "червоної кнопки". Він не може її натиснути, тим самим запустивши ракети.

Усе насправді відбувається так:

Путін віддає наказ, який повинні узгодити посадові особи.

Потім видає коди на підготовку та дозвіл на пуск ракети.

Після цього ці коди передають вниз по процедурі і проходять відповідні етапи, де їх підтверджують та доповнюють.

Згодом до пускової установки доходить код, який дозволяє зняти захисний хомут зброї. Для цього потрібно мати 8-значний код і ще правильно його набрати.

Лише після цього хомут зніметься і можна буде досилати снаряд в ствол і лише тоді стріляти.

Тобто, це дуже складна процедура,

– наголосив Жданов.

Що з іншою зброєю

Артилерійські боєприпаси також перевозяться в спеціальному контейнері, є також особлива процедура його передачі. Просто так зробити постріл неможливо.

"У воєнному часі, якби Росія оголосила нам війну, то дозвіл на застосування тактичної ядерної зброї може надати командувач округу або фронту. А в тих умовах, в яких воює Росія зараз – лише президент", – додав військовий експерт.