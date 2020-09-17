Це емоційність, – Качура про те, що Юрченко закрився у будинку
Нардеп від партії "Слуга народу", якого підозрюють у хабарництві, досі не отримав підозри, адже закрився у власному будинку. Його колега Олександр Качура назвав такі дії емоційними та заявив, що це нічого не змінить.
Качура в ефірі 24 каналу сказав, що вчинок Юрченка необдуманий.
Читайте також Юрченко закрився в будинку і не виходить надвір, – ЗМІ про вручення підозри нардепу
"Це нічого не вирішить. Це емоційний, психологічний, неконструктивний характер", – зауважив Качура.
Він зазначив, що позиція партії щодо цієї сиьтуації проста – "правоохоронні органи та суди повинні виконувати свою роботу та притягати до відповідальності усіх депутатів". Уточнив, що неважливо, до якої саме партії політик належить.
Чи виключать Юрченка ще й з партії
Як відомо, Юрченка виключили з фракції "Слуга народу". Качура заявив, що наразі невідомо, чи планують виключати Юрченка ще й з партії.
"Сьогодні о 15:00 в нас мало відбутись засідання фракції щодо мінського процесу, постанови про місцеві вибори, виключення Юрченка. Однак керівник фракції без вагомих причин сказав, що нічого не відбудеться. Сказав, що хтось захворів", – наголосив Качура.
За його словами, важко зрозуміти, які були мотиви для скасування засідання. Однак питання, які планували обговорити, – дуже важливі і їх треба якнайшвидше вирішувати
Справа Юрченка: головне
- Першим про те, що Юрченко може бути причетним до хабарництва, повідомив нардеп Гео Лерос.
- Згодом НАБУ опублікувало відео , на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка. Ймовірно, що хабар посередник повинен був передати своєму керівнику. Як відомо, ці гроші нардепу начебто заплатили за внесення змін у законодавство про побутові відходи. Також зазначали, що згодом мали додати ще 200 тисяч доларів.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику нардепа. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйона гривень.
- В Офісі генпрокурора спочатку заявили, що інформація про причетність Юрченка до хабарництва провокативна. Казали, що відомство не отримувало матеріалів по цій справі.
- Вже 17 вересня Венедіктова повідомила, що підозру Юрченку таки підписала. Відомо, що прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.