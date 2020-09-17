Нардеп від партії "Слуга народу", якого підозрюють у хабарництві, досі не отримав підозри, адже закрився у власному будинку. Його колега Олександр Качура назвав такі дії емоційними та заявив, що це нічого не змінить.

Качура в ефірі 24 каналу сказав, що вчинок Юрченка необдуманий.

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"Це нічого не вирішить. Це емоційний, психологічний, неконструктивний характер", – зауважив Качура.

Він зазначив, що позиція партії щодо цієї сиьтуації проста – "правоохоронні органи та суди повинні виконувати свою роботу та притягати до відповідальності усіх депутатів". Уточнив, що неважливо, до якої саме партії політик належить.

Чи виключать Юрченка ще й з партії

Як відомо, Юрченка виключили з фракції "Слуга народу". Качура заявив, що наразі невідомо, чи планують виключати Юрченка ще й з партії.

Довідка. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко вийшов із фракції. Таку інформацію повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Детальніше – читайте тут.

"Сьогодні о 15:00 в нас мало відбутись засідання фракції щодо мінського процесу, постанови про місцеві вибори, виключення Юрченка. Однак керівник фракції без вагомих причин сказав, що нічого не відбудеться. Сказав, що хтось захворів", – наголосив Качура.

За його словами, важко зрозуміти, які були мотиви для скасування засідання. Однак питання, які планували обговорити, – дуже важливі і їх треба якнайшвидше вирішувати

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