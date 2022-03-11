Це фінальний іспит для Європи, – Зеленський про вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до громадян. У ньому він торкнувся теми вступу України до Євросоюзу.

За словами президента, сьогодні та завтра в Європі триватимуть дискусії щодо майбутнього нашої країни в Європейському Союзі, інформує 24 канал.

До теми Я президент адекватної країни, – Зеленський записав нове звернення до українців

Зеленський про вступ України до ЄС

Володимир Зеленський вважає, що Україна, її народ та армія вже зробили все, щоб нас туди запросили та хотіли бачити там як рівних.

Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто підтримує Україну, а є ті, хто підтримує тільки себе,

– сказав президент України.

Однак президент додав, що бачить, як до нас ставляться народи всіх європейських країн. І саме це він вважає головним. Підтримка громадян різних країн на площах європейських столиць доводить, що Україна – вже в Євросоюзі.

"Я точно знаю, що якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони точно обрали б народ України. Ну а політики, я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше", – зауважив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського до українців за 10 березня: дивіться відео

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