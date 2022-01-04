Це ганьба, – Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за пропаганду

Телеведучий Анатолій Анатоліч розкритикував концерт російського КВК, якому в 2021 році виповнилося 60 років. Все через велику кількість політичної пропаганди на сцені.

Анатоліч розповів, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК. Однак кількість політичних жартів його шокувала.

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Анатоліч назвав КВК ганьбою

Ведучий назвав захід абсолютно заангажованим та пропагандистським. За його словами, раніше КВК був іншим.

КВК – це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому – відверті мерзотники...Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище,

– сказав ведучий.

Про що жартували у КВК

Ведучий показав виступи команд. Там жартували про відродження СРСР. При цьому у залі лунали аплодисменти.

Крім того, учасник команди РУДН з Кенії закричав на сцені, що "Крим – наш". Після цього розреготався прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Анатолій Анатоліч захоплювався КВК з часів студентства. Він був капітаном збірної команди Кривого Рогу. В Україні КВК проіснувало з 1991 по 2014 рік.

Анатоліч розкритикував російське КВК, дивіться відео: