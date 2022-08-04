Це космічні цифри, – військовий експерт про кількість збитих російських ракет

Крилата ракета – це маловисотна та малопомітна ціль. ЇЇ дуже важко засікти радарами, адже вона малого розміру, а до того всього, вона ще й летить на малій висоті.

Про це у стрімі на ютубі 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він також зазначив, що якісно оцінити цифри збитих крилатих ракет вкрай важко, адже раніше ніхто такого не робив.

Читайте також У Зеленського закликали надати Україні ракети ATACMS, які стріляють на 300 кілометрів

"Якщо ракета летить на висоті у тисячу метрів, то її помітно дуже здалеку. У випадку з крилатою ракетою – вона летить на висоті близько 50 метрів, тому дальність радара складає 40-50 кілометрів максимум", – каже Катков.

Олег Катков військовий експерт та головний редактор Defense Express Понад 180 збитих крилатих ракет – це космічні цифри. Специфіка ліквідації такої цілі у тому, що РЛС повинна знаходитись поруч із такою ракетою, щоб ефективно її знищити.

За словами фахівця, крилаті ракети знешкоджували не лише за допомогою ЗРК, а й винищувачі. Складно уявити, як нашим захисникам вдалось не те, що знешкодити ракету із землі – а навести винищувач.

Олег Катков каже, якщо навести у приклад протистояння НАТО та Югославії, то під час цих бойових дій, схожих ракет збили одиниці.

У нас просто пачками збивають хлопці ці крилаті ракети, останній епізод – з 8 ракет типу Х-101 збили 7 снарядів. Це показник ефективності у 87%, такі цифри є високими навіть у країнах НАТО,

– пояснює військовий експерт.

Ракетний обстріл України 2 серпня

Удень 2 серпня росія запустила 8 ракет по Україні. Однак 7 з них вдалося збити Силам ППО.

Одна ворожа ракета влучила на Львівщині. За даними ОВА, у Червоноградському районі області.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили 8 ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з Каспійського моря.

У результаті успішної роботи Сил ППО, 4 ракети знищені над Миколаївщиною, ще 2 над Вінниччиною. Одну з ракет знищив винищувач авіації Повітряних сил.4

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео