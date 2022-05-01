Це лише перший етап, ми продовжимо забирати з Маріуполя людей, – Єрмак про евакуацію
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Володимир Зеленський надвечір 1 травня офіційно підтвердив, що із маріупольського заводу "Азовсталь" розпочалась евакуація й вже вдалось вивезти близько 100 цивільних. Очільник Офісу Президента згодом також прокоментував ситуацію.
Андрій Єрмак заявив, що наразі відбувся лише перший етап евакуації цивільних з Маріуполя. Українська влада й надалі продовжуватиме забирати із заблокованого російськими окупантами міста наших громадян та військових.
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Єрмак прокоментував евакуацію маріупольців
За словами голови Офісу Президента, нині вже можна розповідати про те, над чим у цілодобовому режимі працювала його команда протягом останнього тижня.
Сьогодні (1 травня – 24 канал) розпочали евакуацію мирних мешканців із міста Маріуполя, зокрема з металургійного комбінату "Азовсталь". Там люди декілька тижнів ховалися від російських бомбардувань,
– зазначив Єрмак.
Очільник ОП повідомив, що станом на сьогодні вдалось вивезти вже понад 100 маріупольців – жінок, дітей та людей похилого віку. Всіх їх евакуйовують до Запоріжжя.
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Андрій Єрмак наголосив, що це – лише перший етап евакуації, і його команда продовжить забирати з Маріуполя українців, зокрема й наших військових. Посадовець підкреслив, що це була справді складна операція й попереду ще багато роботи, однак процес уже ніщо не зупинить.
Росіяни створили у Маріуполі гуманітарну катастрофу, продовжують бомбардування, але за все будуть відповідати,
– запевнив голова ОП.
Єрмак розкрив деталі, що Володимир Зеленський взяв ситуацію у Маріуполі під особистий контроль, команда Офісу Президента та уряду працювала над завданням з евакуації маріупольців нон-стоп.
Крім того, посадовець зазначив, що в цій операції українській владі допомогли Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
До слова, у Маріупольській міській раді також підтвердили, що евакуація з "Азовсталі" розпочалась за підтримки ООН та МКЧХ. Там додали, що з огляду на безпекову ситуацію, маріупольців з інших районів міста будуть евакуйовувати о 8 ранку у понеділок, 2 травня, біля ТРЦ "Порт Сіті".
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