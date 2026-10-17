"Це лише перший крок": Зеленський відреагував на зняття Трампом обмежень для Росії

Володимир Зеленський висловився про можливе послаблення обмежень для Росії з боку Дональда Трампа. На його думку, послаблення санкцій не допоможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна, а навпаки – дасть йому відчуття підтримки.

Про це президент розповів під час спілкування з журналістами.

Що Зеленський думає про послаблення санкцій проти Росії?

Відповідаючи на запитання журналіста про зняття Трампом обмежень для Росії в контексті законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, Зеленський заявив, що, на його думку, послаблення санкцій може продовжуватися.

Він назвав можливе послаблення обмежень щодо російських енергоресурсів першим кроком.

На жаль, зняття санкцій буде продовжуватись. Я вважаю, що дизель-діл – це перший крок. На жаль. Мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна, а навпаки – він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка,

– сказав президент.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що президент США зробить усе можливе, аби Росія припинила удари по українській енергетичній інфраструктурі та завершила війну.

Президент наголосив, що Україна не повинна бути обмежена у своїх відповідях на російські атаки, внаслідок яких гинуть українці. За його словами, послаблення санкцій проти Росії не має стати інструментом припинення українського спротиву.

І все ж таки ми дуже сподіваємося, і я особисто, що президент Сполучених Штатів Америки зробить усе, щоб Путін зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну. Але ще раз: обмеження відповідей України по Росії за те, що вони вбивають наших людей, – цього не зробиш. І зняти санкції тим більше,

– наголосив Зеленський.

Тим часом представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема".

За його словами, санкції могли б зашкодити економічній співпраці між Москвою та Вашингтоном, а також вплинути на світові ринки.

Тому замість обмежень і конфронтації країнам потрібні переговори, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність. Дмитрієв привітав рішення Трампа, стверджуючи, що економічні зв'язки між США та Росією відповідають інтересам обох держав.