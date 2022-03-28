"Це місце прокляте": народний "Netflix" зняв трейлер про Чорнобаївку – курйозне відео
Чорнобаївка на Херсонщині вже стала легендою. Для українців – це місце ефектних звитяг, для російських окупантів – справжнє пекло. Історія боротьби в цьому селі заслуговує на екранізацію.
І поки Netflix ще, імовірно, розмірковує над сценарієм, наш народний "Netflix" уже випустив трейлер до нового крутого блокбастера про Чорнобаївку.
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Чорнобаївка – це дорога в пекло для окупантів
Самого фільму поки що немає, але історія Чорнобаївки – відмінний сюжет до комедійного бойовика. Ми впевнені, що після перемоги обов'язково знімемо таке кіно.
Уже є і його робоча назва – "Чорнобаївка. Дорога в пекло". Для росіян, звісно, бо саме тут українські захисники відправили їх у пекло щонайменше 10 разів.
У трейлері влучно зауважують, що рашисти в Чорнобаївці ведуть нерівну битву зі своєю тупістю. Бо як інакше пояснити їхні безуспішні спроби наступу після неодноразового розгрому.
"Чорнобаївка. Дорога в пекло": дивіться курйозний трейлер
Інформація про звитягу наших хлопців під Херсоном дійшла навіть до російських пропагандистів. Але ті не обійшлися без недолугих казусів та осоромилися в ефірі, говорячи про Чорнобаївку.
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