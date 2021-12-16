"Це мій друг": Буданов підтвердив, що живе в одному будинку з Гогілашвілі

Керівник української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що мешкає в одному будинку зі скандальним заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. Однак, за його словами, це тимчасово.

За словами керівника розвідки, будинок, про який йшлося в журналістському розслідуванні, орендує дружина скандального чиновника – Марія Левченко. Водночас Кирило Буданов з родиною мешкає там тимчасово.

Нагадаємо Гогілашвілі живе у будинку бізнесменів-порушників, його сусід – Буданов, – "Слідство. Інфо"

У квартирі Буданова ремонт

Кирило Буданов пояснив, що у його квартирі нібито ремонт і саме тому він живе у будинку Олександра Гогілашвілі та Марії Левченко. Керівник розвідки підкреслив, що скандальний заступник міністра внутрішніх справ є його другом.

Гогілашвілі є моїм другом. Я ніколи цього не приховував. Він запропонував мені певний період пожити у нього,

– заявив Буданов.

Також керівник розвідки прокоментував інформацію про орендодавців будинку. За даними журналістів "Слідство. Інфо" Марія Левченко орендує будинок не у власників, а в рієлторки – Діани Стрелковської. Вона є дружиною В'ячеслава Стрелковського, якого підозрюють у причетності до фінансових махінацій. Кирило Буданов заявив, що знає Стрелковського і про його фінансові "операції".

Скандал з Гогілашвілі: головне

11 грудня у мережі опублікували відео зі скандалом на блокпості в Краматорську на Донеччині. На кадрах заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі лайкою та образами виражався до правоохоронців, які попросили в нього документи. Посадовець також погрожував їм.

Після скандалу та розголосу Гогілашвілі звільнили з посади.

Однак історія на цьому не закінчилася. Журналісти з'ясували, що в Гогілашвілі є російське громадянство. Також він був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який у 2014 році підтримував окупацію Криму.

Також за цими даними, скандальний заступник причетний до наркоторгівлі.

До теми пропонуємо сюжет про Гогілашвілі, якого охороняє СБУ: дивіться відео