Це може бути нашим останнім зверненням, – захисник Маріуполя просить у світових лідерів допомоги

Сергій Волина записав відеозвернення до світу. Захисник Маріуполя заявив, що це може бути його останнє звернення, адже ворог перебільшує наші сили "у десятки разів".

Відповідне відео Сергій Волина оприлюднив 20 квітня. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор закликав світ допомогти Маріуполю.

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Сергій Волина попросив допомоги у світу

Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо залишилися останні дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованні, що діє на суходолі, в техніці й танках,

– заявив Волина.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти пояснив, що вони ведуть оборону на одному об'єкті, на заводі "Азовсталь", де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, що потрапили у пастку війни.

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Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням – 24 канал) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави,

– сказав Волина.

Також майор пояснив, що Маріупольський гарнізон військових – це понад 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти.

"Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую", – сказав командир.

Волина говорив про прийом ексфільтрації, який у військові справі означає тактику відступу з території, яку контролює ворог.

Перед цим Сергія Волини назвав два варіанти порятунку Маріуполя – військова операція або політичне рішення.

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