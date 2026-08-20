Це може змінити все: кому невигідна європейська протибалістика
Україна потребує посилення протиповітряної оборони та чекає надання ліцензії від США на створення власних ракет. Втім на цьому шляху нас чекає чимало труднощів, зокрема потрібно узгодити низку нюансів з партнерами.
Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив 24 Каналу, що зараз розвивається українська та європейська програма Freyja. Побудова альтернативної європейської системи протибалістичного захисту – призведе до конкуренції зі Сполученими Штатами.
Кому невигідна балістика України
Створення цієї системи також дозволить Європі бути більш гнучкою у своєму захисті. Але найбільшою проблемою у появі таких комплексів є мала спроможність їхнього створення. Вона не перевищує 800 одиниць на рік.
У світі потреба та попит складають щонайменше у 10 разів більше. Тобто на наступні 10 – 15 років виробник уже завантажений замовленнями. Наростити об'єм випуску за останній час не надто вдалося,
– підкреслив авіаційний експерт.
Зростання кількості додаткових протиракет, які випускали виробництва, збільшила обсяг лише на 50 – 100 ракет на рік.
Поява такої європейської платформи може призвести до створення значно дешевшого комплексу, зокрема завдяки дешевшій вартості протиракет. Адже у комплексі Patriot одна ракета-перехоплювач коштує від 3 до 5 мільйонів доларів.
Авіаційний експерт про нюанси створення протибалістики: дивіться відео
Уже багато років США намагаються створити альтернативне рішення, щоб для перехоплення балістики використовувати ракету вартістю до одного мільйона. Але поки успіхів у цьому немає.
Поява такого рішення в Європі може змінити ситуацію, адже це буде один з найбільш економічно ефективних антибалістиних комплексів у світі. За своєю вартістю та ефективністю він конкуруватиме навіть з наявними російськими комплексами С-400,
– наголосив Богдан Долінце.
Варто зауважити, що за ціновою політикою такий комплекс може витіснити всі ринки, на яких Росія продавала свої С-400. Також він може зацікавити країни, які раніше купували американський Patriot. Його вартість разом з ракетами та пусковими радарами може сягати понад один мільярд доларів. Натомість вартість такого європейського комплексу оцінюють вдвічі дешевше.