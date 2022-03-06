Це можна зробити по-різному, – Арахамія про те, як зупинити російські літаки

6 березня 2022 , 19:30
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Джерело:

Fox News

Росія активно використовує авіацію у війні проти України. Та як тільки вдасться подолати їхнє панування на небі, ЗСУ дадуть відсіч на землі.

Про це в інтерв'ю американському ЗМІ розповів "слуга народу" Давид Арахамія. Він, до слова, перебуває у складі делегації, яка веде перемовини з Росією.

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Закрите небо може врятувати життя

Як зазначив нардеп, навіть враховуючи те, що армія загарбників у 5 – 10  разів більша за нашу, ЗСУ точно зуміють дати їй відсіч. Ось чому, мовляв, заборонена для польотів зона є такою важливою. Вона може врятувати багато життів. 

"Слуга народу" згадав про опитування, яке нещодавно провели серед американців, щодо закриття неба над Україною. Понад 70% громадян підтримують таку ініціативу.

Це можна зробити по-різному – не лише надавши гарантії, яких боїться НАТО, а й надавши Україні зброю протиповітряної оборони,
– наголосив Арахамія.  

Це, за його словами, дозволить українцям захиститися. "Нам не потрібні літаки НАТО, дайте ракети протиповітряної оборони, і ми самі зробимо це завдання",  – запевнив народний обранець.

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Автор: Ірина Буртик