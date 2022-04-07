Це наш бренд, – Зеленський відзначив сміливість українців

Володимир Зеленський заявив, що українці завжди були найбільш сміливими у світі. За його словами, це і є бренд нашого народу.

Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення ввечері 7 квітня, пише 24 канал.

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Ми завжди були сміливими, найбільш сміливими у світі, я в цьому впевнений,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський запитав, хто ще робив би те, що роблять українці, хто ще мав стільки сміливості:

боротися проти будь-яких проявів тиранії – захищати саме свободу на кожних виборах, революціях і на війні;

боротися проти усіх сил Росії на землі, у повітрі й на морі;

йти голіруч проти російської бронетехніки там, де росіянам тимчасово вдалося щось захопити;

говорити всьому світові, що лицемірство – це погана зброя, і не просто говорити, а переконувати і повертати світу чесність;

спонукати найбільші глобальні компанії забувати про бухгалтерію та згадувати про мораль, а всіх політичних лідерів, якими б вони не були, навчати бути хоч трохи українцями, хоч трохи бути сміливими.

Ось це наш бренд. Ось це бути нами – бути українцями. Бути сміливими. Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б,

– наголосив президент.

"Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими, як ми – як українці", – підсумував Володимир Зеленський у відеозверненні.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео