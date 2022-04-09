Це наш страшний біль, – Зеленська про руйнування росіянами українських міст та вбивства людей

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про те, які найболючіші моменти у війні є для неї особисто.

Олена Зеленська зізналася, що вже перший день російська армія перетнула межу, показавши свою брехливу натуру.

Варте уваги Олена Зеленська розповіла, як говорить зі своїми дітьми про війну

"Росія тоді, як і зараз, збрехала, коли заявила, що націлена лише на військові об’єкти. Насправді 24 лютого їхні напади вбили цивільну диспетчерку газової служби Світлану в Чугуєві, яка просто виконувала свою роботу. Це був перший день", – розповіла Олена Зеленська.

В наступні дні ситуація лише погіршувалася. Адже від обстрілів російських окупантів гинули і діти. Загалом кількість загиблих дітей – понад 200. За словами Зеленської, кожен такий випадок – показовий.

Особливий страшний біль в неї викликає Маріуполь, який є заблокований та зруйнований. Як і ситуація в Київській області після того, як звідти пішли російські загарбники, і світ отримав змогу на власні очі побачити ті звірства, які вони чинили.

Світ дізнався назву Буча. Це одне з колись красивих міст поблизу столиці, але такі жахи можна спостерігати в десятках сіл і міст на Київщині. Люди вбиті на вулиці. Не військові, а цивільні! Могили біля дитячих майданчиків. Я навіть не можу це описати. Це забирає в мене дар мови,

– розповіла Олена Зеленська.

Вона переконана, що в такий спосіб Росія залишила послання.

"Сподіваюся, ми не єдині, хто бачить посил, який відправляє Росія. Це повідомлення адресовано не тільки нам. Це їхнє послання світові! Таке може статися з будь-якою країною, яка не подобається Росії", – відзначила Олена Зеленська.