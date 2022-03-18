Це наша тактика, – Зеленський пояснив, чому не розкриває усіх деталей підтримки від США

Вночі 18 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з підсумками минулої доби. Окремо він подякував президенту США Джо Байдену.

Глава держави розповів, що Джо Байден надав Україні "нову та дієву" підтримку. І насправді вона більша, ніж вважають українці.

До теми Зеленський звернувся до українців після 22 днів війни

Чому влада не може озвучити всі деталі підтримки від США та партнерів

Зеленський пояснив, що не може відкривати всіх деталей пакету підтримки від США, щоб Росія не знала, чого від нас чекати. Так само як Путін не знав, як наша влада готується до повномасштабного вторгнення ворога.

Зрозумійте, я не можу розкрити вам всіх деталей цього пакету підтримки й інших, бо це наша тактика і наша оборона – коли супротивник не знає чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати й після 24 лютого, не знали що в нас є для захисту і як ми готувались зустрічати удар,

– пояснив президент країни.

Він підкреслив, що окупанти думали, що йдуть в Україну, яку вони бачили у 2014 – 2015 роках. Але все змінилося і наразі ми зовсім інші.

І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна. Як не час розкривати й нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним,

– підсумував Зеленський.

Тож нашу точну тактику та усі деталі допомоги від партнерів ми зможемо дізнатися вже після війни.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 17 березня: дивіться відео