Це найбільша перемога після 2014 року, – Гайдай про протести жителів Луганщини проти окупації

Попри те, що Луганську область дехто вважав найбільш проросійською, місцеві жителі доводять, що це не так. Люди виходять на акції протесту, після того, як їх окупувала сила агресора.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю. Він зазначив, що його розчулювало до сліз те, в яких умовах люди регіону висловлювали свій протест.

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Люди повірили в Україну, – Гайдай

Вже після окупації, не до, а саме після, люди вийшли на мітинги у Сватовому, Старобільську, Білокуракіному та Новопскові. Чесно, для мене це зворушливо аж до сліз, бо я розумію взагалі, в якому середовищі все відбувалося,

– наголосив Гайдай.

Голова ОВА каже, що Україна вклала дуже багато грошей у відновлення доріг, у ремонт та будівництво шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, лікарень. Результат цієї роботи – те, що люди повірили в Українську державу.

Це не були поодинокі пікети, – голова ОВА

При цьому, люди виходили не на поодинокі пікети, а на масові мітинги. У Новопскові, наприклад, місцеві жителі протестували доти, доки військові Росії не почали стріляти.

У мене тисячі повідомлень: "Будь ласка, повертайтеся, ми не хочемо з цими орками жити",

– завершив Гайдай.

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