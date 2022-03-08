Це найпотужніший удар по економіці Росії, – Гетманцев про заборону США на імпорт нафти
США повністю заборонили імпорт нафти та газу з Росії на американський ринок. Такий крок є потужним ударом по економіці країни-агресорки.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що відповідне рішення ухвалили за двопартійної підтримки Конгресу США.
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За словами Гетманцева, тепер українська сторона очікує, що заборону підтримає і Євросоюз. Однак навіть США достатньо, аби такий удар був достатньо вагомим для Росії.
Це найбільший, я думаю, удар по країні-агресорці, якого тільки можна завдати. Це навіть не зброя, не ракети, не те, чим вони нищать наші міста. Це найпотужніший удар по економіці Росії,
– наголосив нардеп.
Як додав Гетманцев, наслідки нафтового ембарго усім відомі з прикладу Ірану, який після відповідного рішення був фактично перенесений у Середньовіччя.
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