Це найпотужніший удар по економіці Росії, – Гетманцев про заборону США на імпорт нафти

США повністю заборонили імпорт нафти та газу з Росії на американський ринок. Такий крок є потужним ударом по економіці країни-агресорки.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі 24 каналу. Варто зауважити, що відповідне рішення ухвалили за двопартійної підтримки Конгресу США.

До теми США забороняють весь імпорт російської нафти, – Байден

За словами Гетманцева, тепер українська сторона очікує, що заборону підтримає і Євросоюз. Однак навіть США достатньо, аби такий удар був достатньо вагомим для Росії.

Це найбільший, я думаю, удар по країні-агресорці, якого тільки можна завдати. Це навіть не зброя, не ракети, не те, чим вони нищать наші міста. Це найпотужніший удар по економіці Росії,

– наголосив нардеп.

Як додав Гетманцев, наслідки нафтового ембарго усім відомі з прикладу Ірану, який після відповідного рішення був фактично перенесений у Середньовіччя.

Гетманцев прокоментував рішення США щодо імпорту нафти з Росії: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!