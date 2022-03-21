Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський наголосив, що зараз відбувається найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової. Її розв'язала Росія, коли напала на Україну.
Президент зазначив, що ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок.
Важливо Володимир Зеленський закликав Європу вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих
Воюємо проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах,
– додав глава держави.
Росіяни вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Насамкінець Зеленський оприлюднив страшні фото цієї війни. На них – розтрощені будинки, новонароджені немовлята в підвалі та люди, які назавжди втратили свої домівки.
Наслідки російських бомбардувань / Фото зі сторінки Володимира Зеленського:
Важливо – Кличко про наслідки нічних обстрілів Києва: