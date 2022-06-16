Це не буде угода про мир в Україні, – аналітик про угоду від Великої Британії

Нещодавно прем'єр Великої Британії Борис Джонсон ініціював створення нового союзу в Європі. До альянсу мали б увійти Велика Британія, Польща, Україна та країни Балтії. Проте це не буде угода про мир між Україною та Росією чи про припинення вогню.

Про це 24 каналу розповів аналітик та юрист Андрій Вігірінський. За його словами, це буде угода іншого характеру – щось схоже до U-24, яку пропонувала раніше Україна.

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Він вважає, що це буде більше угода про гарантії безпеки країн-учасниць. До такої угоди зможуть долучитися й інші країни, які будуть очікувати допомоги і від України, якщо їхньому суверенітету буде загрожувати Росія.

Зараз дипломатична гра йде. Один з центрів – це Велика Британія, інший – Німеччина та Франція, третій – США. Ці країни намагаються знайти пошук рішення щодо перемовного процесу,

– пояснив Вігірінський.

Експерт наголошує, що безпека на євразійському континенті – це вже питання міжнародного договору, який повинен пройти через парламенти країн і встановлювати взаємні права й обов’язки.

На думку Вігірінського, для Росії глобальна колективна безпека в Європі артикулювалася як ключова з точки зору їхнього бачення світового порядку. Вони скоріше зацікавлені у формулюванні умов співіснування з ЄС, який вони часто ображають.

"Тому дипломатичні перемовини щодо глобальної угоди, яка стосується Європи, можливі. Але щодо того, на які позиції туди прийде Україна, вирішуватимуться на полі бою", – відповів юрист.

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В кінці травня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити економічний та воєнний альянс проти Росії, який буде альтернативою Європейського союзу.Він включатиме Великобританію, Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву. Передбачається, що в новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС і відповіддю Німеччини на військову агресію Росії.