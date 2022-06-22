Це не буде за один раз, – голова розвідки пояснив, яка ситуація з обміном захисників Маріуполя

Розвідці чітко відомо про долю захисників Маріуполя. Їх визволенням з полону та обміну займаються.

Сподіваються, що в найближчі терміни багато хто побачить своїх близьких вже вдома. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Він наголосив, що обмін відбуватиметься поетапно. Про конкретні дати та кількість біців говорити зарано.

Це не буде обмін за один раз. Буде здійснено кілька етапів,

– зазначив Буданов.