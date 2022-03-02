"Це не фейк, а мій син": матір впізнала сина на відео з полоненим росіянином

В Україні зараз перебуває приблизно 200 полонених російський солдатів. Їхні матері починають впізнавати своїх синів.

Так, в Улан-Уде мати впізнала про свого сина-контрактника по одному з відео з полоненими солдатами. Вона вийшла на одиночний пікет проти війни.

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Жінка стала біля пам'ятника голови Леніна і розгорнула плакат "Ні війні". На камеру вона підтвердила, що на кадрах і справді її син – Сергій Очиров.

За її словами, 25-річний водій Сергій Очиров взяв участь у війні проти України. А 28 лютого, його вантажівка, на якій Очиров віз ракети, потрапила під обстріл.

Самого Сергія поранило, він потрапив у полон. Українські військові записали ролик, у якому показують Очирова. Хлопець сказав, що він бурят та справді віз ракети.

"Нам сказали їхати вперед. За танками їхали", – сказав полонений.

Відео вважали фейком

Відео поширилося бурятськими пабліками, хоча багато хто вважав, що це фейк. Однак ролик побачила мати Сергія.

Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Я його мама. Він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: "А ви доведіть, що це не фейк". Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам говорю – це мій син,

– розповіла мати Ірина.

Відомо, що полонений служив у військовій частині станції Дивізіонна в Улан-Уде 7 років, тобто відколи йому виповнилось 18.

Також відомо, що у лютому 2022 року його відправили на навчання до Білорусі. Він зв'язувався із сім'єю 23 лютого та "нічого не казав, що їх перекидають до України", додала матір. А вже 28 лютого Сергій знову зателефонував матері, сказав, що поранений у плече та перебуває у госпіталі. Цього ж дня жінка побачила ролик.

Жінці ніхто не хоче допомогти

Після новин про полон сина, жінка звернулась по допомогу до голови Бурятії та його заступника. Вони "не знають, що робити". Також та намагалася звернутися до Міноборони РФ, але там "дзвінок скидали". Зрештою Ірина написала заяву до Путіна, поки теж – тихо. Схоже, росіянам однаково за їхніх людей.

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МВС України запустило спеціальний сайт для родичів окупантів, але в РФ його заблокували

Там матері, батьки, дружини російських окупантів, яких відправили воювати в Україну могли знайти підтвердження смерті чи полону своїх знайомих.

Утім Роскомнадзор заблокував сайт "Шукай своїх", де публікували дані про полонених та вбитих в Україні військових з Росії.

Дивіться відео з полоненим бурятом: