"Це не фінал": Драпатий покидає посаду командувача Сухопутних військ

Генерал-майор Михайло Драпатий залишає посаду командувача Сухопутних військ, яку обіймав близько пів року. Він назвав результати своєї роботи на посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію.

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Як прокоментував Драпатий залишення посади

"Йду з посади зі спокійною совістю – і з надією, що все важливе, що ми почали, буде продовжено і доведено до кінця", – написав він.

За його словами, командування Сухопутних військ на момент його призначення перебувало в стані управлінської стагнації. Тому, він працював над тим, щоб зрушити цю систему.

Не жалкую за жоден день своєї роботи. Все, що вмів, знав і міг – я віддав тут. Командування Сухопутних військ лише на початку змін. Система не змінюється за кілька місяців, але вектор уже задано, команда зібрана, підходи – переглянуто,

– зазначив він.

Крім вищезгаданого, Михайло Драпатий наголосив, що залишає після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця. За його словами, це не фінал, а "перехід до наступного етапу".

Які результати його перебування на посаді

За його словами, за пів року оновлено майже половину керівного складу, проте не всі кадрові зміни вдалося реалізувати через систему, яка "продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська".

Також він розповів, що оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Крім того, розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі центри і програми.

Також Драпатий повідомив про нових керівників в управліннях БпЛА, РЕБ та кібербезпеки, які дали позитивну динаміку. На його думку, підрозділи розвиваються системно, з урахуванням реальних запитів фронту.

Серед усього генерал-майор розповів про цифрову трансформацію управління, переформатування логістичного блоку, побудову системної комунікації на відповідальності. Також запущено системну протидію корупційним практикам і подібному.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після ракетного удару Росії по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 1 червня.