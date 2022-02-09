Це не людина, це – функція, – Цимбалюк про Путіна

Український журналіст Роман Цимбалюк донедавна був єдиним представником ЗМІ нашої країни, який мав акредитацію в Москві. За його словами, росіяни сприймають очільника Кремля як "бога".

За словами Цимбалюка, і Путін, і всі вищі посадовці Кремля й пропагандисти є "функціями". Про це журналіст заявив в інтерв'ю.

Цікаво Росіян відстрілювали зі всією злістю, – Цимбалюк назвав найкращий сценарій для Москви

Як Путін реагує на українську кричалку про нього

Роман Цимбалюк розповів, що навіть під час пресконференцій Путіна, на яких він був присутнім, йому не доводилося зблизька бачити очільника Кремля. Однак, за його словами, у цьому й нема потреби.

Це (Путін, – 24 канал) не людина, це – функція. У нас люблять до провідних російських пропагандистів якісь характеристики дописувати. Мовляв, "дура", "умная", "алкоголичка" чи ще щось. Насправді це все не має значення, тому що ці люди – функції. Неважливо, як вони поводяться. Важливо, що вони говорять і на що здатна їхня держава. Коли ж ми входимо у сферу почуттів, починаємо шукати щось добре чи погане, це нам не піде на користь. Бо це – обман,

– наголосив Цимбалюк.

Журналіст розповів, що часто Путін, коли бачить західні карикатури, де його зображують як диявола, реагує словами про те, що його нібито це не зачіпає. Однак, кричалка "Путін х***о", на думку Цимбалюка" демонструє росіянам, що їх тут не чекають.

"Росіяни бачать, що їх тут, як мінімум, не чекають. Адже в російській системі координат проти "бога" такі речі говорити не можна, це заборонено", – додав Цимбалюк.

До теми пропонуємо випуск "Зради і перемоги" з Романом Цимбалюком про те, чому Росія не може відкрито воювати з Україною: дивіться відео