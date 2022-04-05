Це не мине безкарно, – глава МЗС Канади відреагувала на звірства росіян у Бучі

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала вбивства мирних жителів Бучі воєнними злочинами. Вона наголосила, що відповідальність настане.

Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду у розслідуванні злодіянь російської армії в Україні.

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Про це Жолі розповіла під час пресконференції у Гельсінкі.

Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно – воєнні злочини,

– заявила глава МЗС Канади.

Вона наголосила, що "відповідальність настане”. На Росію потрібно накласти більше санкцій і це, за словами Жолі, "буде зроблено".

Зауважимо, що масові вбивства цивільних зафіксували не лише у Бучі, а й в Ірпені, Гостомелі та загалом у всіх містах і селах, які визволили від російських окупантів.

Така ж історія на Житомирській трасі – росіяни вбивали мирних людей, які намагалися виїхати. А потім спалювали тіла. У щонайменше одного були зв'язані руки.

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