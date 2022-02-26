Це не правда, – в Угорщині кажуть, що не блокували відключення Росії від SWIFT

Петр Сіярто заявив, що Угорщина не блокувала санкції проти Росії. Зокрема щодо відключення країни-агресора від SWIFT.

Про це угорський міністр закордонних справ повідомив у своїх соцмережах в суботу, 26 лютого.

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Брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Давайте роз'яснимо: це не правда! Ми ніколи не висловлювалися проти жодної санкційної пропозиції, нічого не блокували,

– переконує Сіярто.

Відключення Росії від SWIFT: що відомо

Раніше інформувалося, що чотири країни, а саме Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр, виступили проти відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. Однак троє змінили думку:

прем'єр-міністр Маріо Драґі заявив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вказав, що після довгих перемовин вдалося переконати й Кіпр.

І от тепер до них приєдналася й Угорщина, якщо вірити словам Петра Сіярто.

Отже, нині єдиною країною, яка блокує відключення Росії від системи SWIFT, є Німеччина.