Це не сплав металів, а байдужість, підлість, – Стефанчук про те, з чого складається куля ворога

Руслан Стефанчук заявив, що кожна російська куля, яка пронизує серце українського патріота, складається не зі сплаву металів. Насправді це зовсім інший сплав.

Спікер зауважив, що у сплаві для російських куль міститься частина байдужості та мовчання російського народу. А ще – частина податків іноземних компаній, які продовжують працювати у країні-агресорці.

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Також Стефанчук наголосив, що у цьому сплаві – частина підлості та боягузства світових політиків. Спікер заявив, що вони, наче вужі на пательні, вишукують виправдання для своєї бездіяльності.

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