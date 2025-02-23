Це наш стіл, – Зеленський сказав, кого хоче бачити у перемовинах щодо завершення війни

Президент Зеленський прокоментував майбутні мирні переговори. Він передовсім наголосив, що це стіл перемовин саме нашої країни.

Також глава держави назвав, кого ще хоче бачити під час переговорного процесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Хто має бути за столом переговорів

Президент наголосив, що війна триває в Україні, а тому це саме її стіл переговорів.

Це не стіл перемовин, за який запрошують Україну, це наш стіл. І, мені здається, це найголовніше. Бо війна в Україні… Це ми запрошуємо наших європейських лідерів, бо війна в Україні. Ми є невід'ємною частиною цього континенту – Європи, майбутнього Європейського союзу,

– сказав він.

Зеленський наголосив, що саме через це Європа повинна обов'язково брати участь перемовинах.

"Я думаю, що це справедливо, щоб Європа була представлена в ширшому розумінні, аніж ЄС… Наприклад, Велика Британія – наш сильний партнер. Як можна без неї", – додав президент.

Серед учасників перегорів глава держави також бачить США як головних донаторів.

"Ми хочемо закінчити війну, і партнери вважають, що там має бути Росія – і Росія там буде… Ми розглядаємо цей стіл перемовин: Україна як частина Європи, Європа, Америка і Росія. Приблизно так", – підсумував Зеленський.