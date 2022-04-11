Це не ведення війни, це злочини, – Боррель про російську армію

Російська армія скоїла жахливі злочини проти мирних українців та порушила усі можливі правила війни. Увесь світ побачив, на які звірства здатні росіяни.

Жозеп Боррель закликав усі країни активніше допомагати Україні. Високий представник ЄС із закордонних справ підкреслив – те, що коять росіяни – це злочини.

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Це не ведення війни

Головний дипломат ЄС наголосив, що з кожним днем світ бачить усе більше звірств, які коять росіяни в Україні, тому усі мають зробити усе можливе, щоб це припинити.

Ми бачимо як Путін веде війну. Це не "ведення війни" - це злочинні дії,

– заявив Боррель.

Також він означив успіхи росіян в Україні як "провал", але наслідки дій окупантів в Україні стали жахом для цивільного населення.

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