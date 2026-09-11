Як показав досвід Норвегії, нові атомні електростанції – це роки підготовки та мільярдні витрати. Ураїні варто було б врахувати цей досвід. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чому Норвегія не поспішає з новими АЕС?

У звіті, який передали міністру енергетики Норвегії, комісія дійшла висновку, що країні не варто запускати масштабний процес підготовки до ядерної енергетики вже зараз. Причина не лише у високій ціні, а й у тому, що для такого курсу Норвегії довелося б майже з нуля вибудовувати інституції, регулювання, компетенції та систему безпеки.

Головний аргумент комісії простий: за нинішніх ринкових умов атомна енергетика в Норвегії не виглядає економічно виправданою. У документі прямо сказано, що ядерна генерація не є прибутковою за поточних прогнозів вартості. До цього додаються великі постійні витрати на поводження з відходами, створення регуляторної системи та довгий горизонт окупності. Саме тому комісія не бачить зараз окремих суспільно-економічних підстав для державної підтримки атомної енергетики, зокрема з міркувань енергетичної безпеки та збереження довкілля.

Для Норвегії це особливо важливо через особливості власної енергосистеми. Країна вже сьогодні спирається переважно на гідроенергетику, яка дає близько 90% виробництва електроенергії. На відміну від багатьох інших європейських держав, Норвегія не має необхідності терміново замінювати великі обсяги викопної генерації.

У звіті наголошується, що атомна енергетика не зможе з'явитися в країні раніше середини 2040-х років, а отже майже не вплине на досягнення кліматичних цілей до 2050 року.

Окрема проблема – ціна входу

Комісія оцінює, що атомна станція потужністю 2000 мегаватів з двома великими реакторами може коштувати від трохи більш як 18,5 мільярда до приблизно 32,4 мільярда євро. Причому оцінки для еквівалентної потужності на базі малих модульних реакторів перебувають у подібному діапазоні.

У звіті також підкреслюється, що в Західній Європі нині майже немає нових ядерних проєктів без державної допомоги, субсидій або механізмів зниження ризиків.

Ще один висновок комісії полягає в тому, що для невеликої країни "мала атомна програма" може виявитися непропорційно дорогою.

Ядерна енергетика означає не лише будівництво реактора, а й створення повного циклу управління від ліцензування і контролю до аварійної готовності, охорони об'єктів, проміжного зберігання палива та остаточного захоронення відходів. У документі підкреслюється, що відпрацьоване паливо потребує ізоляції в стабільних геологічних формаціях на дуже тривалий термін, а саме створення такого сховища вимагає великих коштів, десятиліть підготовки та роботи інституцій, здатних діяти поколіннями.

20 років підготовки для будівництва першої станції

Норвегія має досвід у сфері ядерних технологій через дослідницькі реактори в Галдені та К'єллері, але не має досвіду промислового виробництва електроенергії на АЕС, а це означає брак не лише операторів, а й регуляторної спроможності, освітніх програм, вузьких технічних спеціалістів, систем кризового реагування і власного ланцюга постачання.

Комісія вважає, що навіть за політичного рішення країні знадобиться щонайменше 20 років, аби пройти шлях від старту підготовки до запуску першої станції.

Водночас звіт не закриває тему остаточно. Комісія визнає, що в довшій перспективі ситуація може змінитися. Наприклад, якщо зростатиме попит на електроенергію, якщо інші безвуглецеві джерела розвиватимуться повільніше, або якщо нові ядерні технології стануть дешевшими. Саме тому автори звіту пропонують не запускати повноцінну ядерну програму зараз, але створити національний проєкт із розвитку компетенцій, щоб Норвегія не втратила час, якщо атом знову стане реальним варіантом у майбутньому.

Після передачі звіту уряд Норвегії відкрив його для громадського обговорення до 8 жовтня 2026 року, а далі вирішуватиме, яким буде наступний крок.

Що це значить для України?

Для України цей звіт важливий передусім тому, що дискусія про нові атомні потужності часто зводиться до самого будівництва енергоблоків, але норвезький аналіз показує, що реальна вартість атомної енергетики значно вища, адже йдеться не лише про реактор, а й модернізацію мереж, регуляторну спроможність, підготовку кадрів, системи безпеки, поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами, а також довгострокові фінансові зобов'язання держави.

Якщо навіть країна зі стабільними інституціями та значними фінансовими ресурсами оцінює шлях до нової АЕС у десятиліття, це ставить під сумнів використання нових великих атомних проєктів як швидкої відповіді на нинішні енергетичні виклики України. Нові реактори не допоможуть пройти найближчі зими та не вирішать проблему дефіциту потужності навіть у середній перспективі.

Саме тому будь-які рішення про великі атомні інвестиції мають ухвалюватися не окремо, а в межах прозорого порівняння різних сценаріїв з розвитком розподіленої генерації як відновлювальні джерела енергії, накопичувачів та енергоефективності.