Це не втягування країн НАТО у війну, – Зеленський про закриття неба

Володимир Зеленський просить держав про допомогу для України у війні проти Росії. Він зазначив, що це аж ніяк не означає втягування НАТО у війну.

Про це президент заявив у інтерв'ю Reuters та CNN. Він наголосив, що світові лідери мають підтримувати демократичні держави.

Важливо Маємо зупинити агресора якнайшвидше, – Зеленський поговорив із Байденом

Закрите небо дуже допомогло б. Це не втягування НАТО у війну. Але насправді у війну давно всі вже втягненні, але точно не Україною, а Росією,

– зазначив Зеленський.

Він подякував американському колезі Джо Байдену за можливості та допомогу. Зеленський зазначив, що говорив очільнику Білого дому про те, що Україна буде боротися. Однак самостійно протистояти потужному агресору не зможе.

Зауважимо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що Альянс не планує запроваджувати "безпольотну зону" над Україною. Водночас Київ закликає організацію зробити це, адже на землі наші військові точно впораються з ворогом.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!