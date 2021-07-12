Це небезпечний законопроєкт, – Железняк назвав ризики щодо криміналізації контрабанди

У Верховній Раді мають розглянути законопроєкт про криміналізацію контрабанди. Однак цей документ передбачає певні ризики для бізнесу.

Про це розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він пояснив, що людину, яка зробила помилку в декларації, можуть за це посадити.

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У Раді розглянуть закон про криміналізацію контрабанди

За словами політика, цей законопроєкт не розв'язує проблеми контрабанди. Однак у Раді вже є зважена версія, за яку проголосував весь комітет податкової і митної політики

Я вам скажу відверто, це дуже небезпечний законопроєкт,

– підкреслив він.

Железняк сподівається, що вже 13 липня законопроєкт відправлять на повторне перше читання. "Намагаючись побороти контрабанду, не зробити гірше для чесного бізнесу", – зауважив депутат.

Ярослав Железняк про криміналізацію контрабанди: дивіться відео

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