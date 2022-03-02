На це неможливо дивитись без сліз: у Херсоні знайшли тіла захисників міста, – Геращенко

Антон Геращенко повідомив, що у Херсоні знайшли тіла захисників міста. Маючи лише коктейлі Молотова, вони намагалися зупинити бронеколону російських окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ Геращенко заявив: після перемоги України у Херсоні у "Бузкову парку" спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста. Голими руками вони намагалися зупинити ворога.

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Вони всі загинули, і ніхто не хотів помилування. Це – найтрагічніші кадри, які я бачив за всі 6 днів вторгнення російських нацистів. На це не можна дивитися без сліз,

– написав Геращенко.

У твітері пишуть, що російські нелюди заявили: за кожну спробу захистити Херсон вбиватимуть 30 цивільних.



Російські нелюди заявили, що вбиватимуть цивільних / Скриншот з телеграм-каналу STERNENKO

Офіційних даних щодо кількості загиблих у "Бузковому парку" наразі немає. Вічна пам'ять героям.