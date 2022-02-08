"Це неможливо": у Кремлі заперечують угоду Путіна й Макрона щодо України

Американському виданню The Financial Times повідомили, що президенти Росії та Франції уклали угоду щодо України. На цю заяву вже відреагували у Москві.

Кремль спростував заяву про угоду Володимира Путіна та Еммануеля Макрона. Там навіть назвали це "неможливим".

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Пєсков: Не могли укласти жодних угод

Прокоментував імовірну угоду прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Він зазначив, що ЗМІ написало неправильно інформацію.

Москва та Париж не могли укласти жодних угод. Це просто неможливо,

– наголосив Пєсков.

Спікер президента країни-агресорки нагадав, що Франція є членкинею Євросоюзу та НАТО, де їй не належить лідерство. Мовляв, це має зовсім інша країна. Про яку саме мовиться Пєсков не уточнив.

Угода Макрона й Путіна: що відомо

Очільники Франції та Росії, за даними The Financial Times, нібито уклали угоду для зниження напруженої ситуації навколо України. Мовляв, Кремль тепер чекає, коли у США схвалять ці умови.

У виданні, зокрема, стверджують, що глава Кремля навіть погодився вивести до 30 тисяч російських військових із Білорусі. Мовиться про тих, які залучили до спільних навчань "Союзна рішучість-2022".

Також Володимир Путін та Еммануель Макрон нібито домовились, що Росія "не проявлятиме нових військових ініціатив".

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