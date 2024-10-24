"Це несправедливо": Путін бідкається, що НАТО розширюється, і знову згадав про Україну
Російський диктатор останніми днями активний. Він провів БРІКС і дав пресконференцію, під час якої укотре дорікнув Заходу щодо розширення НАТО.
Під час пресконференції 24 жовтня Путін звинуватив Захід у порушенні зобов'язань і заявив, що це несправедливо, передає 24 Канал.
Путін обурюється розширенню НАТО
Чи справедливо з погляду безпеки роками ігнорувати наші постійні звернення до партнерів щодо розширення НАТО на схід? Чи справедливо брехати нам в очі, обіцяючи, що такого розширення не буде, і робити це?
– висловився він.
Господар Кремля заявив, що Захід будує в Україні воєнні бази – мовляв, він "забрався у підчерев'я сусіда". Також укотре звинуватив Захід у "фінансуванні державного перевороту" в Україні у 2014 році. Такі дії нібито "підштовхнули ситуацію в напрямку розвитку гарячої фази конфлікту".
Риторика Путіна не нова. Він понад десять років виправдовує вторгнення в Україну та злочини своїх військових тим, що його образили на Заході.
"Ми говорили, що не треба цього робити, а вони все одно розширювали НАТО. Жодної справедливості тут нема, ми хочемо змінити цю ситуацію та досягнемо цього", – похвалився диктатор.
Путін назвав європейську економіку слабкою і заперечив, що Росія намагається посіяти хаос у Європі.
"Вони відмовилися від наших енергоносіїв. Але ми ж не відмовляємося", – бовкнув він.
Наостанок російський диктатор заявив, що "на ескалацію на Близькому Сході та в Україні завжди грає протилежна сторона, а не ми". Але Росія до такої ескалації готова.