"Це ницо і огидно": Овдієнко закликав Грузію і Молдову допомогти Україні
Грузія та Молдова заявила, що не вводитиме економічні санкції проти Росії. У цих країнах, схоже, бояться нам допомогти і зазнати тих же економічних втрат.
Водночас Україна зазнає неймовірних людських втрат. Про це в ефірі 24 каналу сказав ведучий Артем Овдієнко.
Увага Зурабішвілі несподівано заявила, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій проти Росії
Ці втрати неможливо порахувати, чи навіть осягнути розумом, а вони бояться економічних втрат,
– зауважив Овдієнко.
"Наступною жертвою Росії станете ви"
Він наголосив, що як молдавани, так і грузини бачать, що Росія робить в Україні. "Ви бачите, що ми зараз захищаємо вас від Росії. Ви ж розумієте, якщо ми раптом не встоїмо, то ви будете наступними і з вами робитимуть те саме. Сумнів немає", зазначив він.
Саме тому нам і треба ваша підтримка. А ви боїтесь долар зайвий втратити? Це ницо і огидно,
– звернувся Овдієнко до простих людей.
Журналіст закликав, щоб вони вимагали від влади ввести санкції проти Росії хоча б з міркувань людяності.
"Але якщо для вас це занадто дорого, то зробіть це хоча б з міркувань інстинкту самозбереження", – додав він.
"Ніхто не вимагає іти воювати"
Він зазначив, що ніхто не вимагає від цих країн одразу воювати з Росією. Однак не можна перекладати відповідальність лише на глав країн, утім вони самі їх обрали.
Журналіст також звернувся до молдаван: "Ніхто не вимагає, щоб ви ішли воювати. Підтримайте нас хоча б на словах. Хоча б економічними санкціями".
Так, Росія не відчула б сповна санкцій від Молдови, але так вони хоча б проявили солідарність із нами, підсумував Овдієнко.
Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії: відповідь Овдієнка – дивіться відео