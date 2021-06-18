Це особиста помста Данілова, – Фукс про санкції РНБО проти себе

Павло Фукс назвав санкції, які РНБО запровадила проти нього 18 червня, особистою помстою Олексія Данілова. Бізнесмен заявив, що саме секретар РНБО увів президента Володимира Зеленського в оману.

В ефірі одного з українських телеканалів Фукс заявив, що він – громадянин України, який платить податки. Начебто саме за його гроші забезпечують армію, будують лікарні та школи.

Зауважте РНБО запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа

Це помста Данілова особиста, він ввів в оману президента та інших людей, які ухвалювали сьогодні таке рішення,

– наголосив Фукс.

Окрім того, бізнесмен пообіцяв, що боротиметься за своє ім'я та неодмінно подасть до суду "і на це рішення, і на цю людину".

Санкції проти Фукса: головне

Санкції проти Фукса ввели 18 червня 2021 року.

Данілов зауважив, що причиною такого рішення РНБО став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Серретар РНБО наголосив, що копалини є стратегічним ресурсом країни.

Їхніми власниками є усі громадяни Українм.