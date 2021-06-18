Це особиста помста Данілова, – Фукс про санкції РНБО проти себе

18 червня 2021 , 19:35
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Джерело:

24 канал

Павло Фукс назвав санкції, які РНБО запровадила проти нього 18 червня, особистою помстою Олексія Данілова. Бізнесмен заявив, що саме секретар РНБО увів президента Володимира Зеленського в оману.

В ефірі одного з українських телеканалів Фукс заявив, що він – громадянин України, який платить податки. Начебто саме за його гроші забезпечують армію, будують лікарні та школи. 

Зауважте РНБО запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа

Це помста Данілова особиста, він ввів в оману президента та інших людей, які ухвалювали сьогодні таке рішення,
– наголосив Фукс.

Окрім того, бізнесмен пообіцяв, що боротиметься за своє ім'я та неодмінно подасть до суду "і на це рішення, і на цю людину".

Зауважте! Окрім того, під час засідання РНБО 18 червня також ввели санкції проти українського олігарха  Дмитра Фірташа.

Санкції проти Фукса: головне

  • Санкції проти Фукса ввели 18 червня 2021 року. 
  • Данілов зауважив, що причиною такого рішення РНБО став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про  незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
  • Серретар РНБО наголосив, що копалини є стратегічним ресурсом країни.
  • Їхніми власниками є усі громадяни Українм. 
Автор: Мар'яна Бекало