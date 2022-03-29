Це підштовхує Путіна до продовження агресії, – Каспаров про страхи Байдена

Відповідальність за рішучі рішення щодо агресії Росії лежить на США. Адже насамперед саме вони є основою Організації Північноатлантичного договору.

Нерішучість американського лідера Джо Байдена впливає на дії Володимира Путіна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

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"Зрештою НАТО сьогодні – це насамперед США. Неготовність адміністрації Байдена взяти на себе історичну відповідальність підштовхує Путіна до продовження агресії", – наголосив Каспаров.

НАТО боїться зіткнення з Росією

Він не розуміє, яка принципова різниця у зіткненні військ НАТО з путінською машиною в Україні чи Польщі, якщо Альянс боїться цього зіткнення апріорі.

Ми чуємо розмови про те, що не можна, аби НАТО вступило в "конфлікт", тому що Путін може застосувати зброю масового ураження, однак ми захищатимемо кожен сантиметр країн НАТО. Поясніть, як ці заяви поєднуються? Адже НАТО атакують не марсіани, а війська Путіна. Гаррі Каспаров Російський опозиціонер

Каспаров: Зіткнення НАТО і Росії – неминуче

Ба більше, існує низка способів, не переходячи кордони країн НАТО, завдати серйозної шкоди.

"Якщо ракета з отруйною рідиною розірветься у 500 метрах біля польського кордону, чи є це наступом на країни Альянсу? Я не сумніваюсь, що знайдуться офіційні представники НАТО, які вимірюватимуть відстань між місцем вибуху до кордону", – сказав Каспаров.

За його словами, зіткнення НАТО і Росії – неминуче. "Наразі ми маємо повну відсутність політичної волі (Байдена – 24 канал), неготовність брати на себе відповідальність за історичні рішення", – додав опозиціонер.

Каспаров розповів про страхи США і НАТО: дивіться відео