Це питання життя і смерті, – Фейгін припустив, чи може Литва поступитися Путіну

Кремль почав тиснути на Литву через заборону транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. Тут потрібно реагувати жорстко, щоб поставити на місце Росію.

Про це на стрімі 24 каналу розповів юрист та російський опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, деякі європейські країни пропонують здати назад та дозволити транзит підсанкційних товарів.

Важливо Армія Путіна буде просто знищена, – Яковенко припустив, чи наважиться Росія на війну з НАТО

Вони навіть придумали вже певний документ, але згодом погодилися, що такі питання має вирішувати конкретно Литва. А місцева влада принципово ставиться до цих обмежень.

Я думаю, що Литва на таке публічне приниження не піде. Вона протримається і так просто від цього не відмовиться. Не можна виключати, що режим буде пом’якшений. Але це буде велика втрата в єдності цілей і дій, – зазначив Марк Фейгін.

Не можна допустити "ерозії" санкційної політики

За словами Фейгіна, такі пошуки компромісів за всяку ціну, щоб не поглиблювати конфронтацію, ні до чого доброго не призведуть. Це дуже схоже на ту ж політику умиротворення агресора. Тут потрібно навпаки поводити себе жорсткіше та агресивніше, не поступаючись нічим.

Для країн Балтії, як зазначає Фейгін, послідовна підтримка санкційного режиму – це "залізний" спосіб захисту себе та свого суверенітету. На поступки агресору йти не можна.

Прикро, що деякі європейські діячі досі готові послаблювати власну санкційну політику, щоб не "провокувати Росію". Але, на щастя, рівновагу у цих питаннях створюють євроатлантичні посадовці, які реалістично усвідомлюють загрозу від Росії.

Чи вистоїть Литва під натиском Кремля: дивіться стрім з Марком Фейгіним на ютубі 24 каналу

Конфлікт Литви та Росії: що сталося