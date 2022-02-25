Це початок війни проти Європи, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи.

Про це президент повідомив під час брифінгу 25 лютого, повідомляє 24 канал.

Увага Під Харковом розбили колону російських "Градів": відео з місця події

Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою,

– заявив Володимир Зеленський.

Звернення Зеленського – відео

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Детально Росія напала на Україну: хронологія основних подій