Це початок війни проти Європи, – Зеленський
25 лютого 2022 , 13:18Читать новость на русском
Володимир Зеленський заявив, що це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи.
Про це президент повідомив під час брифінгу 25 лютого, повідомляє 24 канал.
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Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою,
– заявив Володимир Зеленський.
Звернення Зеленського – відео
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