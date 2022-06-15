Це поки лише побажання, – Гудков про вкид щодо "коми" Путіна

Періодично зʼявляється інформація, що Володимиру Путіну погано, у нього онкологія чи йому роблять операцію. Цього разу стверджують, що російський президент у комі.

Поки ця інформація не відповідає дійсності. Скоріш за все це якийсь вкид. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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На його думку, не схоже, що це правда, тому що приблизно 2 мільйони людей, а може й більше, залежать від стану здоровʼя цього військового злочинця. Будь-яке погіршення здоровʼя Путіна, будь-яка загроза того, що він піде від влади – для цих людей просто "струс від сну".

За його словами, оскільки зараз не видно широкомасштабного коливання шарів, то, схоже, що зараз це більше побажання, ніж реальність.

Ми можемо припустити, що там все дуже секретно. Але, я думаю, якщо у Путіна щось станеться, інформація потече широким потоком,

– акцентував Геннадій Гудков.

Він пояснив, що тоді ФСБшники і його соратники почнуть вивозити свої сімʼї й тікати. Вони розуміють, все може зруйнуватися настільки швидко, що навіть літак не встигне злетіти.

Стан здоровʼя Путіна

Російський опозиційний політик підтвердив, що дійсно є сумніви щодо стану здоровʼя Путіна. Навіть є об'єктивні ознаки, які абсолютно точно говорять, що в нього є проблеми.

Геннадій Гудков пригадав величезні проміжки часу його ізоляції. Також гроші, які виділяють, аби відправляти на карантин всіх тих, з ким він зустрічається. Крім того, неадекватні дії, коли нібито збирають його виділення й всілякі людські біологічні матеріали.

Коли ми це все спостерігаємо, то приходимо до висновку, що проблеми зі здоровʼям є. Й очевидно вони серйозні, а не якась простуда чи грип. Напевно, набагато гірше,

– акцентував Геннадій Гудков.

"Ще ми бачимо його неадекватність. Це може бути й результат "всевлади" або абсолютизму у владі. Проте теж схоже, що це якісь препарати, які заважають йому добре міркувати", – додав Гудков.

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